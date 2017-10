Contro la Roma Sinisa Mihajlovic dovrà fare a meno, ancora una volta, di Andrea Belotti. Il centravanti è ancora alle prese con l'infortunio al ginocchio e sarà costretto a saltare almeno altre tre partite del suo Torino. Per sopperire all'assenza del Gallo, l'allenatore granata sta valutando varie ipotesi, tra cui quella di schierare, così come fatto contro il Crotone, Umar Sadiq come terminale offensivo del suo 4-2-3-1.



Ma è un'altra l'ipotesi che più affascina i tifosi granata: quella di un Torino modello Napoli. Mihajlovic sta infatti pensando di passare al 4-3-3 con in attacco il tridente composto da Falque, Ljajic e Niang. Lo spagnolo giocherebbe sulla destra, nella poszione del connazionale Callejon, il francese farebbe le vece di Insigne, il serbo agirebbe invece da falso nueve alla Mertens. Questa soluzione è stata provata più volte da Mihajlovic durante la settimana.