Le dimissioni di Walter Sabatini unite alle le voci su un possibile disimpegno del gruppo Suning stanno turbando l'animo dei tifosi dell'Inter. La pressione sulla squadra allenata da Luciano Spalletti è tanta, ma nonostante l'addio del dirigente italiano prosegue il percorso di sviluppo del mercato nerazzurro in vista della prossima stagione. Dai colpi Asamoah, de Vrij e Lautaro Martinez passando per gli obiettivi Bernard, Chiesa e Barella fino alla possibile cessione di un top della rosa per rientrare nei parametri del Fair Play Finanziario. Pasquale Guarro ed Emanuele Tramacere hanno fatto il punto sul mercato nerazzurro nel nostro video.









