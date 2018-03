Andrà in scena allo stadio Bresciani di Viareggio l'ultimo atto della Coppa Carnevale 2018. Il fischio d'inizio della finale sarà dato a partire dalle ore 15 quando Fiorentina e Inter battaglieranno per aggiudicarsi la 70esima edizione del Torneo di Viareggio.



Le due formazioni arrivano alla finale da imbattute ma se per i nerazzurri allenati da Stefano Vecchi sono arrivate 6 vittorie su 6 incontri (di cui uno contro la Pro Vercelli terminato ai rigori) i viola di Emiliano Bigica hanno macchiato il proprio percorso con il pareggio per 2-2 nella gara di esordio contro i greci del Pas Giannina. Calciomercato.com seguirà LIVE la gara.





LE FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (3-5-2): Pissardo; Zappa, Nolan, Rizzo; Valietti, Pompetti, Brignoli, Schirò, Sala; Merola, Adorante.

FIORENTINA (4-3-3): Ghidotti; Mosti, Ceccacci, Pinto, Ranieri; Valencic, Lakti, Diakhate; Maganjic, Gori, Sottil.