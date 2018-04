Tra campo e mercato. Da Appiano Gentile, dopo la conferenza stampa di Spalletti alla vigilia del derby, Pasquale Guarro fa il punto della situazione in casa Inter. Squadra che vince, non si cambia: contro il Milan sarà confermata la stessa formazione che ha battuto Sampdoria e Verona. Tra i titolari Brozovic (rinato da regista), Cancelo e Rafinha. Questi ultimi due sono arrivati in prestito e vanno riscattati in vista della prossima stagione, rispettivamente da Valencia e Barcellona.



