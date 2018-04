Chiamarlo quarto di finale è riduttivo. Juventus-Real Madrid è la rivincita dell’ultimo atto della passata edizione della Champions League. I Blancos puntano tutto sull’Europa che conta. I bianconeri vogliono continuare a cullare il sogno del Triplete. Ma cosa pensano a Madrid della Vecchia Signora? Calciomercato.com ha intervistato in esclusiva quei reporter che quotidianamente seguono le vicende della Merengues.



MIGUEL CUESTA – COLLLABORATORE REAL MADRID TV – “Penso che il Real Madrid sia favorito per l’approdo in semifinale. Anzi, a dire il vero credo che si tratti della squadra con maggiori possibilità di alzare al cielo il trofeo a Kiev. Il brutto momento di inizio stagione, quando sembrava fosse in atto un disastro, è ormai alle spalle. I giocatori sanno perfettamente che quest’anno l’unico titolo che eventualmente potrebbero festeggiare è legato alla Champions. Possono conquistare per la terza volta di fila la Coppa dalle Grandi Orecchie. È vero che la Juventus nel doppio confronto ha sempre eliminato i Galacticos. E in questo senso è più temibile rispetto a una gara secca. Questo è l’unico punto a favore della Juve. L’andata si gioca a Torino, il ritorno in Spagna. Non sarà facile fare risultato in Italia. Ma poi ci sarà il confronto al Santiago Bernabeu. Attenzione: la Juventus è una squadra pericolosissima. Da affrontare con cautela. La migliore della Serie A. Si deve rispettare. Senza euforia e dimenticando Cardiff – spiega il cronista iberico -. Paulo Dybala potrebbe essere titolare anche nel Real Madrid. È quello che marca la differenza. Può decidere il match. L’ex Higuain? La sua carriera dice che nonostante abbia avuto tante possibilità, non è mai stato decisivo nelle partite che contano. Segna con le piccole, sbaglia nei match determinanti. Poi nel calcio non si sa mai. Morata fu l’ultimo che eliminò il Real, quindi c’è il fantasma del Pipita. Però non dimentichiamoci che Cristiano Ronaldo è in forma. Gli riesce tutto. E credo che sarà proprio lui l’uomo decisivo. Pronostico? 1-1 in Italia. Al ritorno finisce 3-1 per il Real”.



MIGUEL ANGEL TORIBIIO – RADIO MARCA – “Il Real Madrid è chiaramente favorito. È Campione d’Europa. Tra le sue fila conta giocatori importanti in grande forma. È la sua rosa è più forte di quella della Juve. Non credo poi che il fatto che la Casa Blanca abbia vinto le Finali contro i bianconeri, ma sia uscita nelle doppie sfide, possa influire. Credo che la storia questa volta cambierà. La Juventus è una squadra molto competitiva, ma forse la Serie A dovrebbe aumentare di livello perché possa lottare veramente per la Champions. È stata questa, a mio avviso, una delle chiavi a sfavore di Berlino 2015 e di Cardiff 2017 – il pensiero del giornalista radiofonico -. In più al team italiano penso manchi un giocatore top, di livello Mondiale, che marchi la differenza in Europa. Hanno dimostrato di essere un grande e combattivo collettivo. Giocatori come Pjanic, Bernardeschi, Alex Sandro, Matuidi e Dybala potrebbero far parte sì della rosa del Real Madrid, ma nessuno di loro lo vedrei come un titolare indiscutibile. Pronostico due vittorie dei Blancos. 2-1 a Torino e 2-0 al Santiago Bernabeu”.



CARLO BIANCHI – TERCER TIEMPO – “Quarti di finale di Champions League al rojo vivo. Il Real Madrid, svanite ormai le proprie chances sia nella Liga (Barça troppo staccato in vetta) che in Coppa del Re (eliminato inopinatamente dal Leganés) si trova a affrontare la Juventus in uno scontro decisivo per la sua stagione. La doppia sfida permette ai blancos di poter rimediare ad eventuali passi falsi nella partita d’andata. Tenendo conto che la si giocherà a Torino l’importante è limitare i danni, magari con un pareggio con gol, per poi puntare tutto sulla partita del Bernabéu. Per quello che mi riguarda pronostico un 2-2 all’andata e un 2-1 al ritorno per il team di Zidane”.



COMMENTA IL MOMENTO DELLA JUVENTUS CON LA REDAZIONE DI CALCIOMERCATO.COM: APPUNTAMENTO SU FACEBOOK ALLE 15.45.