Sabato pomeriggio Torino e Genoa chiuderanno il proprio 2017 incontrandosi nell'ultimo turno del girone di andata del campionato di serie A. Una partita che sarà per molti giocatori l'occasioni di rivedere vecchi amici e di affrontare la loro vecchia squadra: sono infatti addirittura otto i calciatori che in passato hanno indossato la maglia della loro avversaria di sabato prossimo.



In casa Torino ad aver giocato nel Genoa sono i difensori Nicolas Burdisso (fino a giugno in rossoblù), Emiliano Moretti e Cristian Ansaldi, il centrocampista Tomas Rincon e gli attaccanti Iago Falque e M'Baye Niang. Solo due invece gli ex granata ora in rossoblù: il difensore Luca Rossettini (passato lo scorso agosto da una squadra all'altra) e il centrocampista Isaac Cofie.