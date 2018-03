Da VivoPerLei,

Angelredblack scrive:





"La telenovela sulla proprietà del Milan si arricchisce di un nuovo particolare.

A quanto pare Yonghong Li sta andando avanti da solo, gli altri membri della cordata non si sono palesati e non sono usciti allo scoperto, anche se alcuni di loro siedono nel Cda come Lu Bo, presidente di Haxia Capital e Xu Renshuo, imparentato con Yonghong Li, la cui famiglia Xu ha la proprietà tra le altre cose della maggioranza del New China Building, un immenso grattacielo che ha un valore di 1 mld di euro e un giro d'affari di 6 mld.

Ma la vicenda del Milan si arricchisce di un nuovo giallo. Yonghong Li non è solo nella vita, ma non è stato lasciato solo nemmeno in questa intricata vicenda del Milan. La Signora Li, Miss Huang...