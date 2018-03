Da VivoPerLei

TheVirtualHunter scrive:



"...L’aspetto sul quale mi piacerebbe soffermarmi, tuttavia, anche a costo di risultare eccessivamente pignolo e bigotto, è tanto immorale quanto le azioni commesse dall’allora dirigenza in carica.

Sono trascorsi più di 10 anni dall’ufficializzazione della condanna per la Juventus, una condanna che lo stesso club, sulla carta, avrebbe già dovuto smettere di scontare da tempo. Eppure non è così. Perché se sulla carta i bianconeri, tralasciando i vari ricorsi susseguitisi nel corso degli anni, hanno tacitamente accettato di rinunciare a ciò che ingiustamente avevano guadagnato, nella realtà dei fatti esiste ancora un’eco (tangibilissima e semplice da percepire) che accompagna costantemente, oserei dire al pari di un’ossessione, la Vecchia Signora.

Inaccettabile. Inaccettabile come, nel 2018, si possa anche solo immaginare che il club torinese, in grado di dare vita onestamente ad una vera e propria corazzata calcistica riconosciuta in ambito internazionale, possa ancora aver bisogno di servirsi di sporche “scorciatoie” del genere per risultare competitiva.

Eppure, puntualmente, nonostante l'elevatissimo livello dell'organico bianconero, nonostante l'evidente abilità nella gestione del marketing e dell'intero brand Juventus, nonostante una netta superiorità calcistica dimostrata attraverso la conquista degli ultimi 6 scudetti, ecco cosa accade costantemente...