Il derby ormai è già storia soprattutto perché ai milioni di spettatori appassionati ha trasmesso pathos, emozioni, dramma per una vittoria sfumata all'ultimo secondo del recupero del recupero, il capitano di una squadra da solo in lacrime, l'altra squadra in giubilo dopo che il proprio allenatore ha messo in campo tutti gli attaccanti che aveva e poi a segnare sono i due difensori centrali che avevano regalato i goal agli attaccanti con i loro errori in fase difensiva, insomma tutto e il contrario di tutto come in un vero derby di emozioni umane se ne sono viste tante.Ora si guarda avanti. Il milan cinese con rinnovato ottimismo, l'inter cinese invece vede grosse nubi soprattutto perchè ora ha due impegni proibitivi contro fiorentina e napoli e poi altre tappe di una marcia che sinceramente non vedo l'ora che finisca, e poi via si riparte con nuove speranze di un'annata diversa da quella precedente. Sì, ma chi sarà il...