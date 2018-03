I tifosi del Flamengo si sono scatenati sui profili social del Real Madrid per chiedere più soldi per la propria ala sinistra, Vinicius Junior. Alla luce delle ultime prestazioni del 17enne brasiliano, i 46 milioni offerti dal Real Madrid per aggiudicarsi il classe 2000 non soddisfano più i tifosi definendo l'offerta "irrisoria". Riporta sport.es.