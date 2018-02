Un Milan in salute, un Milan che guarda con maggiore fiducia al futuro e che ha già iniziato a programmare la stagione che verrà, compatibilmente con la necessità di non sforare i parametri del Fair Play Finanziario Uefa e di trovare nei prossimi mesi una soluzione rispetto al piano di rifinanziamento del prestito concesso dal fondo Elliott. Dal futuro di Gattuso, sempre più condottiero di una squadra che ha cominciato a correre, che sarà discusso nelle prossime settimane, fino a quello di Romagnoli e del bomber Cutrone.



Poi ci sono i nomi per il mercato che verranno e, oltre alle idee a costo zero come Strinic e Badelj, a giugno l'intenzione del ds Mirabelli è quella di intervenire adeguatamente per rinforzare i reparti di centrocampo e attacco. Da Reus a Belotti, tra suggestioni e realtà, i profili sul taccuino del dirigente rossonero sono davvero molti.