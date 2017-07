Il passaggio di. Tutto ruota attorno al centrocampista classe 1997 di proprietà dei rossoneri, diventato la chiave dell’intera operazione. Già promesso al Sassuolo col benestare del Milan,per Conti. Il presidente nerazzurro Percassi non vuole chiudere la trattativa col Milan senza il cartellino di Pessina, ma il duo Fassone-Mirabelli è restio di fronte alla possibilità di perdere il giocatore e vorrebbe inserire almeno una percentuale sulla futura rivendita.- “Mister Fabio Gallo vuole che faccia mezzala destra, gioca con le mezzali a piede invertito. Nell’evenienza, però, ha provato a schierarmi anche davanti alla difesa. Nell’ultima di campionato contro il Racing Roma mancava il capitano (Fietta, ndr) e ha deciso di schierare me in posizione di regista.”, ha dichiarato il classe 1997 in un’intervista esclusiva datata 8 ottobre 2016 a calciomercato.com , lanciato da Tonino Asta. 20 presenze e 3 gol in Lega Pro con i brianzoli. “Dopo il fallimento del Monza - ha dichiarato Pessina -. Ho ricevuto ottime proposte dai club, ma ho scelto di accettare quella rossonera perché sin da bambino tifo Milan. Inoltre il progetto dei rossoneri valorizza molto i giovani: la società sta svecchiando la rosa e un domani potrei essere io il prossimo Donnarumma o Locatelli (ride, ndr)”.- Dopo il Monza, una deludente annata tra Lecce e Catania., realizzando 9 gol e 3 assist. Ha guidato il centrocampo della squadra di Gallo e si è conquistato sul campo la chiamata al Mondiale Under 20. In Corea del Sud. Complice l’infortunio di Barella, Pessina ha trovato la strada spianata in mediana e non ha deluso le aspettative. Ildel nuovo allenatore Cristian Bucchi ha richiesto fortemente il giocatore, ma l’inserimento dell’ha rallentato l’operazione.: era in programma ieri, ma è stato rinviato, con ogni probabilità ad oggi.. Il futuro del terzino classe 1994 è strettamente legato a quello del promettente centrocampista di proprietà del Milan.