Intervenuto ai microfoni di Sky nel corso di un evento organizzato da uno sponsor, il brasiliano Dalbert ha manifestato il desiderio di proseguire la propria esperienza in nerazzurro.



“È vero che sono stato pagato molto, ma non ho mai sentito questo peso sulle spalle. All’Inter è normale che ci sia molta pressione, è una grande squadra e nei top club funziona così, ma se mi hanno scelto è perché ho mostrato le mie qualità nel campionato francese. Il Marsiglia? In questo momento non penso ad andare via, nemmeno in prestito. Sia io che la mia famiglia siamo molto felici qui per questo voglio restare all'Inter e avere la possibilità di dimostrare il mio valore”.