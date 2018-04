Inter mai più senza Rafinha, tra campo e mercato. Domenica scorsa a Torino, dopo il recupero infrasettimanale del derby col Milan, Spalletti ha dovuto far rifiatare il centrocampista che era affaticato. Ma che tornerà titolare già nell'anticipo di sabato sera a Bergamo contro l'Atalanta di Gasperini, un altro ex al veleno dopo Mazzarri. Una tappa fondamentale nella corsa per la qualificazione alla prossima Champions League.



Fallendo l'obiettivo stagionale, l'Inter non potrebbe riscattare Rafinha dal Barcellona. Sempre secondo il Corriere dello Sport, si tratta comunque di un'operazione molto complessa, anche se il desiderio del giocatore è quello di restare a Milano e il Barcellona non ha chiuso la porta alla possibilità di mantenere le condizioni per l'acquisto definitivo a 35 milioni di euro anche dopo il 30 giugno, in modo da entrare nel nuovo esercizio di bilancio.