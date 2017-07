Ricardo Centurion, l’esterno offensivo rientrato al San Paolo dopo il prestito al Boca Juniors, ha preso un aereo decollato da Buenos Aires direzione Roma. Lo scorso 4 luglio l’ex Genoa (parentesi non esaltante, quella del 2013-14) aveva addirittura minacciato il ritiro se il San Paolo non gli avesse consentito di riabbracciare il Boca. Ma intanto l’argentino classe 1993 è in volo verso la Capitale dove, potrebbe incontrare proprio la Roma, secondo Sportitalia. Secondo altre fonti argentine, però, la squadra in questione non sarebbe quella giallorossa, al punto che Centurion sarebbe a Roma soltanto di passaggio per poi raggiungere Milano, sede del calciomercato.