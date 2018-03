. Stadio Olimpico, ieri sera, Roma-Shakhtar:. La colpa? Aver ritardato la consegna del pallone. Matteo ha lasciato l’Olimpico con una borsa del ghiaccio sul ginocchio e una storia da raccontare agli amici: "Pensate cosa mi è capitato…".di una storia.Ve ne raccontiamo tre. La prima risale all’. Non coglie che quello che gli si sta avvicinando è uno dei difensori più feroci della storia del calcio mondiale. Daniel, il Caudillo, capitano dell’Argentina campione del mondo nel 1978,. È un’esecuzione in piena regola.La seconda storia è meno violenta, e molto più divertente: è il, quello è il primo campionato dell’Ascoli in Serie A. Ebbene:, centravanti del Bologna, si inserisce in area superando sul tempo due difensori e- si chiama Domenico Citerioni e come allora si usava era in piedi dietro la porta - è appostato vicino al palo,, ci penserà poi un difensore dell'Ascoli a sbrogliare la situazione, tra lo stupore di Savoldi e dei rossoblù.. Il Bologna vincerà quella partita 3-1, la settimana successiva - smascherato dalle riprese televisive - Domenico verrà invitato alla Domenica Sportiva dove farà pace con Beppe Savoldi.La terza storia:, all’Olimpico si gioca, che sfrutta il momento di attesa dei difensori del Palermo in mezzo all’area,. Zamparini, presidente del Palermo, fa ricorso, ma il Giudice sportivo giudica ininfluente il gesto del raccattapalle. A proposito: quel raccattapalle - all’epoca aveva quattordici anni - è Gianluca, è diventato un buon calciatore di Serie A, gioca nella Sampdoria e quando ha a che fare con i suoi ex colleghi raccattapalle li tratta sempre bene.