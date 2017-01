L’Inter non stecca la gara al rientro dalla sosta natalizia e al Friuli di Udine riceve l’attestato di trovata maturità. É arrivata la quarta vittoria consecutiva, a registrare una costanza di rendimento che mancava addirittura dal 2015. I nerazzurri hanno sofferto molto gli uomini di Delneri, che dopo aver trovato il vantaggio, hanno anche avuto qualche buona occasione per raddoppiare.



I MERITI DI PIOLI - Poi è venuto fuori il carattere della squadra di Pioli. Tra i vari meriti da assegnare al tecnico emiliano, anche quello di essere riuscito a ritrovare uomini che prima sembravano spariti dai radar. Tra questi non c’è solo Geoffrey Kondogbia, autore di un’altra prestazione convincente dopo quella contro la Lazio, ma anche Ivan Perisic, che oggi ha fatto la differenza.



VOLEVA ANDARE VIA - L’esterno croato non ha attraversato momenti semplici con Frank de Boer, tanto da aver pensato di lasciare l’Inter a fine stagione. Ne aveva parlato con il suo agente, quando ormai la motivazione non era più ai massimi livelli. Poi l’arrivo del nuovo tecnico ha azzerato tutto e donato nuova linfa all’ex Wolfsburg, che sta ritrovando la perfetta forma sia fisica che mentale. La doppietta di oggi è pesantissima perché non solo regala tre punti all’Inter, ma anche perché permette ai nerazzurri di non perdere il passo con le prime della classe. Il calendario può dare una mano ai nerazzurri e con un Perisic così ogni recupero può essere possibile