Una delle telenovele di questo gennaio di calciomercato sembra arrivata alla sua conclusione: Dimitri Payet è infatti pronto a lasciare il West Ham per tornare al Marsiglia. Ad annunciarlo è Sky Sports Uk, secondo cui gli Hammers hanno accettato l'ultima offerta del club francese di circa 30 milioni di euro, permettendo così al fantasista classe '87 di lasciare la Premier, come aveva chiesto.



IN VIAGGIO - Secondo l'emittente inglese, Payet è già in viaggio per Marsiglia, dove nelle prossime ore sosterrà le visite mediche, prima di firmare il contratto che lo legherà alla squadra allenata da Rudi Garcia. Dopo Patrice Evra, un altro colpo in pochi giorni per l'OM, pronto a lanciare la sfida al Paris Saint-Germain in vista della prossima stagione.