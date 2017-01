Il terzino sinistro francese del Marsiglia, Patrice Evra ha dichiarato nella conferenza stampa della sua presentazione ufficiale: "La vita regala sempre delle sorprese, come questo mio ritorno in patria che non era previsto. Ci ho pensato solo per 24 ore prima di dire sì all'OM, un club dalla grande storia che ha vinto una Champions League. Vengo qui per ridare blasone al club, dando il massimo per dei tifosi fantastici. Anche Deschamps mi ha detto che il Marsiglia è la squadra giusta per me. I dirigenti sono seri, ho parlato anche con l'allenatore Rudi Garcia. Per me è un onore, voglio essere un esempio per i giovani".