Tutti lo vogliono, alla fine potrebbe restare alla Lazio. Anzi, vorrebbe restare alla Lazio. La squadra biancoceleste è nel momento migliore della sua stagione: ha appena battuto la Juventus, i campioni d'Italia, e l'ha raggiunta al terzo posto in classifica. Il rinnovo dell'olandese non è ancora firmato: Atletico Madrid in Spagna, la stessa società bianconera in Italia, Manchester United e Liverpool in Premier si sono mosse per assicurarsi le prestazioni del centrale. Che però avrebbe scelto Roma. Come riporta il Sun, al termine dell'incontro contro la Juventus avrebbe espresso chiaramente il desiderio di rimanere a Roma: "Sono davvero felice qui, stiamo cercando l'accordo con il club e spero di trovarlo. La mia intenzione è crescere e prendere la miglior decisione per la mia carriera". Il contratto di De Vrij scade a giugno 2018: il difensore olandese vorrebbe legare alla Lazio il suo futuro.