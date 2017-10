Cristophe Jallet, difensore del Nizza, ha parlato ai microfoni di BeIN Sport. Il giocatore si è espresso sull'andamento della squadra in Ligue 1 e dell'imminente partita di giovedì, contro la Lazio, in Europa League: "Ci sono dei periodi come questo in cui le cose non vanno. Dobbiamo essere positivi e stringere i denti, andando avanti dal momento che dovremo affrontare l’importante partita di Europa League contro la Lazio. Dovremo dare il doppio per capovolgere la situazione".