Dalla Francia arrivano nuove voci sul possibile approdo di Mario Mandzukic in Ligue 1. Il croato della Juventus è sempre nel mirino dell'Olympique Marsiglia, in cerca di un attaccante da regalare a Rudi Garcia per la prossima stagione. Il giocatore, secondo quanto riportato da France Football, è già stato sondato dall'OM nelle scorse settimane e contattato personalmente dal suo ex compagno di squadra Patrice Evra. Il gigante ex Bayern Monaco potrebbe liberarsi dai bianconeri per una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Marotta e Paratici, nel frattempo, guardano con interesse al campionato francese per quanto riguarda il colpo in attacco: Tolisso del Lione è il nome caldo, l'alternativa porta a Bakayoko del Monaco.