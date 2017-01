L'Inter ha in mano Kostas Manolas? Secondo il portale greco SDNA, i nerazzurri hanno già trovato un accordo con la Roma per 42 milioni di euro. In realtà, secondo quanto risulta a Calciomercato.com, il difensore greco classe 1991 è sì nel mirino dell'Inter, che però non ha ancora raggiunto alcuna intesa con i dirigenti giallorossi.



GLI ALTRI NOMI - Sempre in vista della prossima stagione, i dirigenti nerazzurri tengono aperte delle piste alternative come quelle che portano allo svedese Lindelof del Benfica o al brasiliano Marquihos del PSG. Quest'ultimo è il preferito, ma anche l'obiettivo più difficile da centrare.