E' davvero una stagione magica che quella sta vivendo Leonardo Spinazzola, esterno tutto fascia di proprietà della Juventus ma che è definitivamente esploso con la maglia dell'Atalanta di Gasperini. Il classe '93 originario di Foligno non solo si è preso i titoli in prima pagina, condividendoli con i compagni di squadra Caldara, Kessie e, nella prima metà di stagione, Gagliardini; a giugno, con un anno di anticipo rispetto ai programmi iniziali, farà ritorno alla base perchè Marotta e Paratici intravedono in lui l'alternativa ideale per Alex Sandro sulla corsia mancina e presto potrebbero spalancarsi anche le porte della Nazionale.



Non più un semplice stage, a cui ha recentemente partecipato dopo aver stregato anche il ct Ventura, ma la prospettiva concreta è che sabato prossimo, in occasione delle convocazioni per la sfida di qualificazione al Mondiale 2018 con l'Albania e l'amichevole con l'Olanda, Spinazzola figurerà nell'elenco. Il premio meritato per un campionato da grande protagonista giunto al termine di un percorso di maturazione che già lo scorso anno, a Perugia, aveva visto una maturazione importante con la trasformazione del ragazzo umbro da esterno offensivo a giocatore tutta fascia che ha affinato le proprie qualità difensive. E, in attesa della chiamata di Ventura, Spinazzola è pronto a prendersi la scena anche oggi, contro l'Inter, a casa dell'amico Gagliardini...