In questi giorni si parla molto, e giustamente, della clamorosa debacle difensiva del Milan contro la Lazio: un’esibizione imbarazzante, che d’improvviso ha addensato ombre sui rossoneri. Nel mirino c’è soprattutto Bonucci, e anche qui non ci vediamo niente di sbagliato: ha doti, fama e ingaggio tali da dover dare infinitamente di più rispetto alla desolante prova di Roma. Semmai aggiungeremmo a lui, per un equo processo, il suo allenatore Montella: la scelta di puntare sulla difesa a quattro è chiaramente sbagliata.



Nonostante il tracollo di domenica, rimaniamo convinti che, alla lunga, il valore di Bonucci emergerà. Quando avrà riacquistato la condizione (perché gli manca pure quella) e quando finalmente potrà mettersi con continuità alla guida di una difesa a tre (probabilmente già giovedì), il difensore della Nazionale tornerà il leader che hanno portato Guardiola e Conte a corteggiarlo per anni. Se pensiamo a un pacchetto arretrato formato da Donnarumma, Musacchio, appunto Bonucci e Romagnoli, riteniamo di essere di fronte a uno dei reparti difensivi migliori d’Europa (e già sappiamo che ora qualcuno riderà e qualcuno ci insulterà: niente di nuovo).



Ma il valore di Bonucci non peserà soltanto sul Milan, in positivo, bensì anche sulla Juve, in negativo. Era il leader, la guida, l’unico vero insostituibile della difesa che ha vinto sei scudetti di fila. Avrebbe potuto accompagnare la crescita di Rugani (se crescerà mai) e la rinascita di Benatia (se rinascerà mai), un compito che non possono svolgere lo stanco Barzagli e forse nemmeno l’acciaccato Chiellini. Quanto a Howedes, trattasi di un buon difensore, che potrà tornare utile ma difficilmente farà la differenza: se è arrivato alla soglia dei trent’anni senza che nessun grande club abbia fatto pazzie per portarlo via dallo Schalke, se in nazionale nel 2017 ha giocato una sola partita (a marzo), forse qualcosa significa.

Lo diciamo oggi che tutti gli sono addosso: Bonucci tornerà grande. Aspettiamolo.



@steagresti