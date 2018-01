Se Christian Puggioni dovesse davvero partire, direzione Benevento, ladovrà necessariamente cautelarsi per consegnare a mister Giampaolo un secondo portiere affidabile che possa sostituire all'occorrenza Viviano. Le strade percorribili per Corte Lambruschini sono due. La prima è la soluzione '': la Samp potrebbe decidere di promuovere l'attuale terzo portiere, utilizzando il primaveracome terzo. L'altra opzione invece è quella di tornare sul mercato, per portare a Genova nelle prossime ore un nuovo giocatore.Secondo Il Secolo XIX, la dirigenza blucerchiata ha posato gli occhi proprio in casa. Gli uomini mercato doriani hanno valutato il profilo di, che però non convince anche a causa delle tre giornate di squalifica rimediate domenica scorsa. In pole ci sarebbe un ex blucerchiato, Alberto. In queste ore il portiere ha rescisso il contratto con il Benevento, e tornerà alla Juventus. Oltretutto Brignoli conosce già bene l'ambiente genovese, avendo già giocato alla Samp nella stagione 2015-2016, instaurando anche un ottimo rapporto professionale e personale con Viviano. Il giocatore classe 1991 non ha nemmeno fatto mistero di gradire un eventuale ritorno alla Samp in futuro , anche per una questione 'affettiva': l'ex Ternana è fidanzato con la genovese Camilla.