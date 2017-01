Le indiscrezioni dei giorni scorsi avevano creato un mezzo terremoto in casa Real. I media spagnoli avevano infatti riportato l'insoddisfazione di Alvaro Morata per il poco minutaggio sotto la gestione Zidane tanto da dare un ultimatum alle Merengues: 'O me o lui', avrebbe detto l'ex attaccante della Juventus ala dirigenza spagnola. Il Real Madrid, però, non avrebbe nessuna intenzione di cedere l'attaccante della propria 'cantera' a meno di offerte clamorose. Quel che è certo è che il giocatore non lascerà Madrid a gennaio. Il blocco del mercato imposto agli spagnoli, infatti, non permette al club di Florentino Perez di poter acquistare un sostituto.