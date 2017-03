La Juventus, mentre in Italia si consumava il filotto di 5 scudetti consecutivi, è cresciuta anche in Europa. Prima Conte e poi soprattutto Allegri hanno plasmato una Juve diversa, internazionale. Questa crescita l’ha portata a cadere solo all’atto conclusivo nel 2015, e ad uscire contro il Bayern dopo un doppio confronto tiratissimo. Dalla Spagna, in particolare da As, arrivano attestati di stima e rispetto verso i bianconeri. Scrive il quotidiano iberico: “E' una delle squadre che può puntare al Triplete. La squadra di Allegri è solida in testa alla classifica di Serie A (ha otto punti di vantaggio sulla Roma) e in Europa è arrivata davanti al Siviglia nel girone – per poi precisare - Nel mese di dicembre ha perso la Supercoppa italiana contro il Milan ai rigori, ma ha molte chance di arrivare in finale di Coppa Italia. Nella semifinale di andata ha battuto 3-1 il Napoli”.