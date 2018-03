Una piacevolissima sorpresa che ora merita la conferma, a tutti i costi. L'Inter non vuole perdere Joao Cancelo, dopo aver ammirato la crescita esponenziale col passare dei mesi dell'esterno portoghese classe '94, prelevato con la formula del prestito con diritto di riscatto dal Valencia contestualmente alla cessione in Spagna di Kondogbia. Discorsi avviati, avviatissimi, per il passaggio a titolo definitivo del centrocampista francese alla corte di Marcelino per 25 milioni di euro, su cui grava però l'incognita degli ammortamenti. L'ex Monaco, acquistato complessivamente per 36 milioni di euro, è ancora a bilancio per 18 milioni e i nerazzurri vorrebbero rimandare la chiusura dell'affare oltre il 30 giugno per registrare una plusvalenza più significativa nel successivo esercizio.



L'INTER VUOLE TRATTARE - Un fattore che condiziona anche la trattativa per Cancelo, che vive la più classica delle fasi di stallo. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Superdeporte, l'Inter vorrebbe incontrare presto il Valencia per ridiscutere la cifra o le modalità di pagamento dei 35 milioni pattuiti un'estate fa, una cifra che l'Inter dovrebbe corrispondere entro il prossimo 31 maggio, quando scade l'opzione. Il rischio contenuto nella possibilità di rimandare l'operazione è quello che su Cancelo possano prendere informazioni altri club o che un Mondiale disputato su alti livelli possa fare il gioco degli spagnoli, che navigano a loro volta in acque non troppo sicure dal punto di vista finanziario. Un motivo in più per spingere Ausilio e Sabatini ad anticipare i tempi e provare a trovare una soluzione che soddisfi tutti sul doppio fronte Cancelo e Kondogbia.