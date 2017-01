Il mercato della Juventus freme in queste ultime ore della campagna acquisti di gennaio. I bianconeri hanno in pugno Robin Quaison del Palermo, mentre Marotta continua a pressare lo Schalke per l'acquisto di Kolasinac che va in scadenza a giugno ma sul quale c'è anche il forte interesse del Chelsea. Proprio per questo la Juve vorrebbe anticipare subito l'arrivo del terzino bosniaco, ma senza fare follie. Secondo quanto riporta Marca, i bianconeri avrebbero alzato l'offerta legata alla parte fissa, passando da due a tre milioni. Il valore totale dell'operazione resterebbe invariato visto che i bianconeri offrirebbero comunque due milioni di bonus (e non tre) lasciando il valore ipotetico dell'operazione fermo sui cinque milioni.