Una vittoria convincente, frutto di un dominio che va oltre le 4 punte schierate da Allegri fin dall'inizio della gara. Lasi è ritrovata e l'ha fatto anche grazie ad una svolta tattica importante, che ha vistoriproporre una difesa a 4 bloccata in fase di spinta per consentire agli attaccanti di dare spazio al proprio estro. Una svolta resa possibile principalmente grazie alla scelta di puntare fortemente suAlle prese con un rinnovo di contratto esercitabile automaticamente da parte della Juventus,per la squadra. Il prolungamento arriverà a metà febbraio, quando le parti si incontreranno e non è detto che la svolta tattica coincida anche con la conferma in bianconero più a lungo del singolo anno prevista dalla vecchia clausola.La crescita di Lichtesteiner ha anche portatoa prendere definitivamente la decisione di lasciare la Juventus subito e non a fine stagione. Il(dagli ottavi in poi) per inserire al suo posto proprio lo svizzero (). La Juventus lo libererà sostanzialmente a parametro zero (per risparmiare gli ultimi 6 mesi di ingaggio) e anche Allegri ha confermato la sua partenza in conferenza stampa. Il francese dovrà solo scegliere la sua destinazione conEvra lascerà quindi Torino e per sostituirlo la Juventus ha già tracciato due linee guida. La prima porta a, ma la trattativa con loè tutt'altro che semplice. Il club tedesco, nonostante un contratto in scadenza a fine stagionee non è disposta a trattare. Se il terzino bosniaco classe '93 non arriverà subito, sarà Asamoah a colmare il vuoto fino al termine della stagione con il rinforzo in fascia che sarà posticipato a giugno.La seconda pista porta proprio all'estate quando la Juventus presenterà l'affondo decisivo per. E' il laterale delil sogno, neanche troppo nascosto del dg Beppe Marotta che proverà ad approfittare delle difficoltà legate ad un rinnovo (è in scadenza nel 2018) che tarda ad arrivare. Le alternative non mancano, da, principale indiziato a lasciare il Manchester United, addell'Atalanta, dall'esterno brasiliano, ai margini del Real Madrid, fino avecchio pallino ai tempi del Sassuolo che sta faticando con l'Atletico Madrid. Non è da escludere, infine, anche il rientro dal prestito proprio ai neroverdi di, arrivato alla corte di Di Francesco in prestito biennale, ma che potrebbe essere richiamato subito a Torino per vestire i panni di alternativa a Dani Alves e crescere ulteriormente direttamente in bianconero.Twitter: @TramacEma