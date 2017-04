Il Real Madrid sarebbe pronto a fare follie per arrivare al talento della Juventus, Paulo Dybala. L'argentino è il sogno di mercato dei top club europei, ma difficilmente i bianconeri lo lascerebbero partire: Ha da poco rinnovato il contratto e la Juve punta su di lui per il futuro rendendolo uomo-immagine del club.



Dalla Spagna però, è emersa una voce di mercato che ha dell'incredibile. A quanto riporta Don Balon, i blancos sarebbero infatti disposti ad offrire Alvaro Morata e James Rodriguez ai bianconeri per arrivare a Dybala.



Il Real è a conoscenza di quanto i suddetti giocatori interessino alla Juve, e di conseguenza cercherebbe di ingolosirla con un'offerta stellare visto il valore dello spagnolo e del colombiano, i quali tra l'altro, compaiono tra i nomi in partenza da Madrid.