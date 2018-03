Il Real Madrid si prepara a un mercato scoppiettante in vista della prossima stagione, con tante uscite, ben nove. Secondo Fichajes.com, potrebbero andare via entrambi i portieri, Keylor Navas e Kike Casilla, con un grande obiettivo in entrata: Courtois o De Gea. In difesa, poi, potrebbero andare via il terzino Achraf, ceduto per accumulare esperienza in un altro campionato, e Jesus vallejo mentre a centrocampo la rivoluzione dovrebbe riguardare Dani Ceballos - poco apprezzato da Zidane e nel mirino della Juve - oltre a Marcos Llorente. In attacco, poi, grandi dubbi su Borja mayoral, Gareth Bale e Karim Benzema.