Come scrive El Mundo Deportivo, Barcellona e Real Madrid fanno sul serio per Dani Ceballos. Secondo il quotidiano, per la Juventus non sarà facile strappare il cartellino del giocatore classe 1996 agli spagnoli. I Blancos sono pronti a mettere sul piatto fino a 20 milioni di euro per ottenere la firma di Ceballos.