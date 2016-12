La Juventus si muove per James Rodriguez: i media spagnoli continuano a dare attenzione alla possibile trattativa tra bianconeri e Real Madrid per il numero 10 colombiano. Stavolta è AS a confermare l'intenzione da parte del giocatore di lasciare la capitale spagnola, con l'eventuale acquisto da parte della Juve che risulterebbe impossibile per gennaio ma non così improbabile a giugno. I club di Premier League sono in allerta, ma la Vecchia Signora vuole piazzare un altro colpo stellare.



MINUSVALENZA - Secondo Mundo Deportivo Florentino Perez spera di recuperare dalla cessione di James i 75 milioni di euro spesi due stagioni fa per convincere il Monaco a venderlo. L'unica via possibile sarebbe quella di un'asta fra le parti interessate: il Real Madrid spera, la Juventus è alla finestra.