Nel bene e nel male, questa settimana resterà indelebile nella memoria di Leonardo Bonucci. Le immagini di Juve-Palermo hanno fatto il giro del mondo, quello che è successo dopo probabilmente non uscirà mai allo scoperto nella sua totalità ed ha portato alla clamorosa esclusione in Champions del difensore bianconero, che contro l'Empoli ha infine concluso con la fascia di capitano al braccio. In tutto questo c'è il muro delle trecento presenze con la Juve sfondato proprio contro il Palermo, c'è soprattutto l'affetto del pubblico che ha saputo farsi sentire già durante il riscaldamento. Tutto finito quindi? Per forza e per necessità. In una situazione che parla di un rapporto teso, a un certo punto apparso quasi come compromesso, il filo conduttore è rappresentato dalla voglia di vincere e di vincere tutto che batte nel petto di Bonucci come di Allegri. Poi a fine stagione si vedrà, con Conte e Guardiola che hanno seguito con particolare attenzione l'evolversi di questi incandescenti giorni di febbraio.

CASO CHIUSO – Proprio quella fascia di capitano finita sul braccio di Bonucci dopo l'uscita di Claudio Marchisio rimane comunque un segnale importante, evento già programmato in virtù di una programmazione che vedeva il Principino in campo per aumentare gradualmente il suo minutaggio. Un segnale di distensione, che va a chiudere quello che è stato a tutti gli effetti un caso clamoroso e delicato, non soltanto a livello mediatico, gestito nelle sanzioni in maniera tanto trasparente da lasciare quasi spiazzati in un mondo dove solitamente i panni sporchi si lavano in famiglia. Giorni tesi, ma da lasciarsi alle spalle dunque. Bonucci contro l'Empoli ha approfittato di un avversario morbido per giocare con tranquillità, senza lasciarsi andare ad alcun atteggiamento sopra le righe o ad atti di nervosismo. Voltando definitivamente pagina. Poi già dalla partita col Napoli si capirà se le gerarchie che lo vedevano in cima alla lista dei difensori centrali possa essere confermata o se in questo momento la coppia Barzagli-Chiellini abbia conquistato la titolarità dopo la reazione in Champions.



