La querelle con Neymar per i rigori ha riacceso le voci di mercato su Edinson Cavani. In futuro l'attaccante uruguaiano del PSG, 30 anni ex Napoli, potrà tornare in Italia? L'intermediario Oscar Damiani, esperto di calcio francese, non lo esclude alla trasmissione 'Zona 11 pm mercato' condotta da Paolo Paganini e in onda questa sera dalle ore 22.45 su RaiSport HD: "Il PSG ha molti giocatori fortissimi, quindi penso che si possa acquistare molto bene da loro. Cavani è più centravanti di Mbappé e Neymar, ma con molti galli nel pollaio possono nascere dei problemi di gestione. Sarà difficile rivedere Cavani in Italia, anche perché ha un contratto ancora molto lungo (fino al 2020, ndr), ma sarebbe straordinario. L'Inter ha Icardi, il Napoli ha Mertens che sta facendo benissimo da centravanti, forse la Juve può essere una squadra perché Higuain non sta attraversando un buon momento e, anche in previsione della Champions, Cavani può essere un rinforzo importante per la Juventus".