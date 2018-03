"Sono andato via per vincere la Champions. E' quello che mi eccita, che pompa la mia adrenalina". Con queste parole il terzino brasiliano Dani Alves aveva scelto la scorsa estate di interrompere il proprio rapporto professionale con la Juventus per accasarsi al Paris Saint Germain seguendo a ruota il connazionale Neymar. Doveva essere l'uomo in più, così come lo era stato da febbraio in poi nella rincorsa alla finale di Cardiff con la formazione bianconera.



FALLIMENTO IN CAMPO... - Non è andata così, anzi, il Paris Saint Germain degli oltre 500 milioni spesi in una sola estate si è fermato ancora una volta agli ottavi di finale uscendo con un doppio ko contro il Real Madrid rivale storica proprio del terzino classe '83. Ma c'è di più perchè colui che ha letteralmente affossato la squadra allenata da Unai Emery è stato proprio Dani Alves sia nella gara di andata che in quella di ritorno. Al Santiago Bernabeu è stato ridicolizzato dal connazionale Marcelo per oltre un tempo, ha costretto il tecnico spagnolo a sostituire Cavani con Meunier per dargli copertura e proprio dalla sua fascia il Real Madrid ha sfondato fino al 3-1 finale. Uno scenario che si è mostrato in fotocopia anche a Parigi con Dani Alves che prima perde palla lanciando Asensio in contropiede e poi subisce un tunnel decisivo che porta al gol di testa di Cristiano Ronaldo.



...E FUORI - Doveva essere l'uomo in più, ma all'interno del rettangolo verde Dani Alves si è rivelato un autentico fallimento per la formazione parigina. Un flop che fa seguito alle recenti dichiarazioni rilasciate all'esterno del campo. Prima le battute sibilline sulla Juventus e la mancanza di organizzazione e poi le choccanti frasi che hanno fatto seguito alla morte di Davide Astori: "Nel mondo ogni giorno muoiono di fame migliaia di bambini che non ricevono altrettanta attenzione. E sono invece altrettanto importanti".



​JUVE, GIUSTO LIBERARSENE - Un personaggio fuori dagli schemi a tutti i costi che non ha portato vantaggi e che, perfino l'anno scorso con la Juventus, costrinse Massimiliano Allegri ad una gestione straordinaria della sua personalità in campo e fuori. A conti fatti liberarsi di questo peso è stata la scelta più sensata che la Juventus potesse fare. E oggi, guardando i risultati del PSG, un sorriso ha collegato tutto il mondo bianconero.