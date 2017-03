Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. E Dani Alves è un vero duro, di quelli che anche con il sorriso sempre stampato in faccia sa cosa serva per vincere le guerre, una battaglia alla volta. Ora la stagione entra nel vivo, lui pure sembra aver definitivamente archiviato i guai fisici per arrivare sul rettilineo finale al massimo della condizione per fare la differenza come solo uno dei calciatori più vincenti della storia può fare. Un momento fotografato così ai microfoni di Jtv: “Stiamo bene, fisicamente e mentalmente. Ora arriva la parte più importante della stagione, e i grandi giocatori lavorano tutto l'anno per arrivare pronti per questi momenti, quelli in cui devi vincere le competizioni. Insieme, possiamo vivere un grande finale”.

CHAMPIONS POSSIBILE – Il che significa puntare a vincere tutto, in particolare la Champions. Un sogno assolutamente possibile: “Sono consapevole dell'importanza che riveste la Champions League per la gente bianconera e per la storia del Club"



