Dal ritiro della Nazionale, dove è impegnato a preparare la doppia sfida dell'Italia contro la Macedonia e contro l'Albania, l'ex terzino del Torino Matteo Darmian è tornato a parlare della sua esperienza in maglia granata. La prima partita della nazionale Azzurra sarà proprio allo stadio Olimpico Grande Torino, lo stadio per quattro stagioni è stato proprio del terzino destro ora in forza al Manchester United.



"È per me una grande emozione tornare a Torino lì ho vissuto quattro anni davvero fantastici - ha dichiarato il difensore che si è poi soffermato sulla scelta di passare al Manchester United, squadra dove ora fatica a giocare con regolarità - ho fatto una scelta e non la rimpiango, come ogni giocatore voglio giocare il più possibile e lavoro durante la settimana per mettere in difficoltà il mister quando deve prendere delle decisioni".