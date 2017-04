Inizia a prendere forma il Milan del futuro. Secondo il Corriere dello Sport, Montella è orientato a cambiare sistema di gioco, passando dal 4-3-3 al 4-2-3-1. Sul mercato si cercano un mediano (Luiz Gustavo o Kramer), un'ala (Keita) e un nuovo centravanti al posto di Bacca: nel mirino Morata, Aubameyang o Lukaku.



TERZINI - Juventus e Napoli si sfidano per De Sciglio. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, i rossoneri vogliono sostituirlo col ritorno di Darmian: il difensore del Manchester United ha un ingaggio da 3 milioni di euro netti all'anno e interessa pure all'Inter.



DONNARUMMA - La Repubblica rivela il piano del Milan per blindare Donnarumma con un nuovo contratto: fascia da capitano, ingaggio da 3,5 milioni netti a stagione e percentuale superiore al 15% su un'eventuale futura cessione per il suo agente Raiola.