Dal ritiro della Nazionale di Coverciano, Matteo Darmian ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Macedonia nelle qualificazioni al Mondiale di Russia 2018: "Ci mancano tanti calciatori importanti come De Rossi, Verratti e Immobile, ma abbiamo tanti calciatori di qualità, sapremo sopperire. La negatività c'è solo fuori, noi siamo tranquilli e stiamo lavorando bene; la gara con la Macedonia è importante, faremo bene. La distanza dalle big? Loro hanno qualità, noi dobbiamo sopperire con fame, determinazione e gruppo, restando uniti e dimostrando di essere forti. Non c'è paura di non qualificarci al Mondiale, dobbiamo concentrarci su queste due partite per gli spareggi. Poi faremo due gare determinanti, tutti vogliamo andare al Mondiale, sappiamo cosa vuol dire. Il Manchester United? È un'avventura che rifarei sempre, poi è normale che ogni giocatore voglia giocare il più possibile. Mi impegno settimanalmente, così continuerò a fare. Non nego che guardo sempre il calcio italiano, non so cosa succederà in futuro. Ci sarà magari l'opportunità di tornare".