Edgar Davids, intervenuto a margine di un evento a Pitti Bimbo 2018, ha parlato della lotta al titolo in Serie A. "Penso che lo scudetto lo vincerà la Juventus perché ha esperienza e una rosa più ampia", spiega l'ex centrocampista olandese, come riportato da Tuttosport: "Il Napoli a volte gioca benissimo, ho visto alcune partite e sono rimasto stupito, ma ci sono anche altre squadre che giocano bene, mi auguro sia un campionato appassionante fino alla fine. Non so che strada possa fare la Juve in Champions League però quando arrivi in finale dimostri che sei una squadra forte. Ogni tanto serve fortuna. Quando giochi contro il Barcellona, che è una formazione strepitosa o il Real Madrid, che è campione del Mondo per club e ha una squadra piena di giocatori forti, è sempre difficile, ma devi avere sempre fede".