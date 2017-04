Aurelio de Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato in Lega Calcio dopo la riunione odierna anche per salutare l'addio di Silvio Berlusconi da presidente del Milan: "Berlusconi ha segnato un'epoca che si chiude oggi. E' stato formidabile, ha fatto la storia, ha vinto tutto, ora il Milan vivrà la globalizzazione con questa proprietà cinese che non conosco. I miei migliori auguri a loro e il mio saluto a Berlusconi. Retroscena? Berlusconi mi disse di non prendere il Napoli, di non inserirmi nel calcio e di pensare al cinema. Per fortuna ho fatto diversamente...".



I rinnovi di Insigne e Mertens? De Laurentiis è gelido: "Non parlo, grazie". Un dribbling pieno. Mentre sulle vicende della Lega: "Non porterebbe a nulla un commissariamento. Il Ministro Lotti deve andare oltre il guado e far cambiare il calcio italiano, dare una sterzata. E' palese che questo è quanto serve. La Lega inglese e tedesca fanno meglio di noi. Miglioriamo il loro modello invece di perdere tempo continuamente, da tipica abitudine italiana".