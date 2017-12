Da tempo Aurelio De Laurentiis racconta della sua volontà di trovare un nuovo quartier generale per le sue giovanili, un'area dove poter edificare diversi campi e le strutture adeguate. In tal senso, avanza l'idea di costruire tutto ciò nel comune di Melito, come conferma Amente, sindaco della cittadina in provincia di Napoli ad InterNapoli.it "In occasione della partita di sabato scorso contro la Sampdoria, che ha visto il Napoli confermare il primo posto in classifica, mi sono incontrato con il presidente Aurelio De Laurentiis al quale mi lega un'amicizia e una stima da diverso tempo - ha affermato il primo cittadino melitese, che ha aggiunto - Abbiamo parlato della possibilità di costruire un centro sportivo qui a Melito. Ho fatto presente al presidente che nella nostra città abbiamo la possibilità di creare la cittadella sportiva tra Melito e Mugnano oppure in via Melitiello, comprendendo anche i territori di Casandrino ed Arzano. Il presidente sta valutando attentamente queste due possibilità anche perché Melito è ben collegata sia con l'Asse Mediano, con cinque svincoli nel raggio di pochi chilometri, sia con la futura apertura della stazione della Metropolitana i cui lavori riprenderanno entro gennaio. Lo stesso presidente ha dichiarato al Mattino la volontà di dedicarsi alla costruzione del centro sportivo nella provincia di Napoli. Il suo e il mio sogno è questo. Auguriamoci che diventi realtà. Ho impegnato gli uffici tecnici e sono sicuro che questo progetto abbia grandi possibilità di essere realizzato".