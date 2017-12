“Il titolo di campioni d'inverno non ci interessa”: quello che è arrivato nella giornata di oggi da Allan, Insigne ed Hamsik è stato un coro di consapevolezza nei propri mezzi alternato alla fame di chi ha sempre visto gli altri, quelli bianconeri, esultare a maggio (se non prima) per il tricolore che conta veramente. Un gruppo pronto, che crede nel suo allenatore come l'unico condottiero possibile. Ed è tale, Maurizio Sarri, perché ha esaltato le caratteristiche di ciascuno degli elementi della sua rosa: per esser più corretti le caratteristiche di 14/15 calciatori della sua rosa, lasciando delle spine (Maksimovic la più pungente) che non fanno male fin quando sei lassù e le polemiche stanno a zero.



E DE LAURENTIIS? - Acclarata l'unione fortissima tra il tecnico, il suo staff e la squadra, resta da capire se la stessa compattezza esiste anche nel legame tra presidente ed allenatore. Perché se è vero che il primo segmento di questa solidità è rappresentata dalla volontà di trattenere tutti i pezzi pregiati, rinnovando costosi contratti, ora manca il secondo e decisivo step. Quanto De Laurentiis vorrà sbilanciarsi, quanto vorrà rischiare in un mercato che non ama, come quello invernale, per “costringere” Sarri a pensare che davvero si ritrovi una rosa allungata? Quanto costa mutuare lo slogan di uno spot per far diventare lo scudetto da un sogno ad una più o meno solida realtà? Voglio riassumerla con semplicità: De Laurentiis è pronto a spendere 25/30 milioni per Verdi? Questo sarebbe il segnale per dire che qualcosa è davvero cambiato, che il Napoli è da scudetto perché lo è sul campo e fuori. Questo sarebbe il segnale per dire che questo diverrebbe il trionfo anche di De Laurentiis e non solo di Sarri e dei suoi ragazzi. Anche perché Younes e Ciciretti saranno anche bravi, ma non sono entrati attualmente nel mirino di squadre che lottano per il vertice in Italia ed in Europa: un motivo dovrà pur esserci?



SIMONE, NON AVER PAURA - Se da un lato c'è il coraggio che deve mostrare De Laurentiis, dall'altro c'è proprio quello di Verdi. Quello che filtra da Bologna è che il ragazzo vorrebbe completare la stagione in rossoblu. La paura di giocare poco a Napoli è comprensibile. Ma, certi treni passano, forse, una volta soltanto: soprattutto per chi è esploso a 25 anni, soprattutto per chi nella sua vita ha conosciuto solo la provincia del calcio nostrano. Senza Mondiale, tra l'altro, manca lo stimolo ultimo per mettersi in vetrina un'intera stagione. Chi ti dice che renderai allo stesso modo fino al maggio prossimo? Chi ti dice che il Napoli non cambi idea? Simone, che paura c'è a provare a vincere uno scudetto?