Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis (nella foto di Ansa.it) ha parlato a margine dell'assemblea dell'ECA svoltasi a Roma e ai giornalisti presenti ha illustrato la situazione relativa al futuro di Maurizio Sarri: "Sarri da poco milita nella Serie A: il Napoli lo ha stimolato a mettersi in gioco sempre di più e mi auguro che lo si possa fare ancora insieme. Con Sarri c'è un contratto che lo lega a noi per lungo tempo. C'è anche una clausola rescissoria: se qualcuno affrontasse questo problema, legalmente sarebbe ineccepibile e dovremmo farci da parte".



Sull'incontro previsto per la scorsa settimana e poi rinviato: "Sono fatti nostri, privati. Noi convergiamo su tutto, molto spesso convergere però non vuol dire trovare i giusti modi. Bisogna capire se i nostri compagni di viaggio amano il rischio quanto lo amo io: Sarri è uno che ha rischiato sempre in carriera e con una lunga gavetta è diventato quello che è, ha studiato a tavolino e alla fine è diventato quasi geniale mettendo insieme pratica e teoria".