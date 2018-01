Il Napoli punta Darmian dello United: con la possibilità di giocarsi una carta importante, come svela la Gazzetta dello Sport: "De Laurentiis sembra deciso a mostrare i muscoli con la Juventus, forte anche dei buoni rapporti instaurati di recente con Jorge Mendes. Il portoghese è stato il fulcro del rinnovo di Ghoulam e in estate può aiutare il Napoli per Grimaldo con il Benfica o intervenire su Mourinho per liberare Darmian".