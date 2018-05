Purché non offenda o calunni il prossimo. Perché dalla Costituzione viene consentito e difeso il diritto d'espressione, ma non quello di diffamare e vilipendere terzi, per quanto ti possano stare antipatici. Questo nella vita normale. Nel calcio sembra invece di vivere in un mondo parallelo, dove non esistono regole comportamentali ma ognuno può dire ciò che vuole e offendere gli altri quanto gli pare, anche con termini pesanti, raccogliendo pure il plauso di chi la pensa come lui e, a sua volta, si sente legittimato a rincarare la dose.Stiamo parlando di calcio, e l'argomento non può che essere l'ultimo Inter-Juve, tema che tiene banco da una settimana e in tanti hanno voluto farci dei commenti.