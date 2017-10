In vista del match di Champions League, Chelsea-Roma, il capitano dei giallorossi Daniele De Rossi ha elogiato il tecnico dei Blues Antonio Conte. Queste le sue parole riportate da La Gazzetta dello Sport: "Mi ha folgorato, l’ho detto tante volte. Non è facile essere un suo giocatore, ma è bello esserlo. Prima dell'Europeo mi chiamò e mi disse: 'Se sei al cento per cento punto tutto su di te, altrimenti non ti convoco'. Amo le persone così, chi dice la verità. Tatticamente è un mostro, un animale da campo. Se un giorno dovessi fare l’allenatore prenderei molto da lui, da Spalletti e da Luis Enrique". Sull'esperienza all'Europeo ha poi aggiunto: "L’esperienza all’Europeo è stata forte, Conte mi ha fatto tornare a credere di poter fare il calciatore in una certa maniera, di potermi allenare a ritmi bestiali. Oltre all’affetto mi è rimasta questa controprova qui. Perché con lui o ti ammazzi di lavoro e tieni certi ritmi o non vai avanti".